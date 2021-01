Calcio D, Di Paola castiga la Marignanese Cattolica (1-0). Traversa di Nodari sullo 0-0

Sport

San Giovanni in Marignano

| 19:38 - 06 Gennaio 2021

Per Nodari una traversa.

Una rete a nove minti dalla fine di Francesco Di Paola, già a segno a fine 2020 contro il Prato, ha condannato la Marignanese Cattolica alla sconfitta sul campo del Real Forte Querceta al termine di una gara giocata su un campo molto allentato per la pioggia caduta in questi giorni che solo raramente durante la gara ha dato tregua.T

Tra i padroni di casa debutta l’ultimo arrivato Francesco Mariani piazzato come quinto di centrocampo mentre gli ospiti vengono disposti con un 4-3-1-2 con Merlonghi alle spalle di Sow e Rizzitelli.

La gara decolla intorno a metà tempo al termine di una fase dove si tende a cercare subito le punte evitando il fraseggio: i romagnoli in prossimità dell’intervallo si esaltano sui tiri dalla bandierina, Nodari colpisce la traversa e poi Bajic grazia il Real incornando sopra la traversa una sponda area. Il Real è pericoloso con Pegollo il quale anche lui sotto misura vanifica il servizio di Di Paola.

Prima parte di ripresa di marca giallorossa. Rizzitelli rifinisce e Sow manca l’appuntamento col gol. Poi in seguito all’ennesimo corner Adornato compie una grande parata su Zanni, poco dopo un tiro di Merloinghi in diagonale è sporcato quel tanto che basta in corner. Attorno alla mezzora esce fuori il Real. Il portiere Piai prima fa scudo con il corpo e poi viene salvato dalla traversa sulla botta di Di Paola innescato dalla battuta lunga di Biagini. Lo stesso Di Paola pi va in rete: si destreggia tra un paio di avversari al limite si presenta in area e lascia partire un tiro sul quale Piai non è irreprensibile. Mancano pochi minuti il Real conserva senza patemi il preziosissimo vantaggio.

Il tabellino

Real Forte Querceta – Marignanese Cattolica 1-0

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Del Dotto, Bertoni, Lazzarini, Maccabruni, Guidi, F. Mariani (6’ st Maffini), Biagini, Di Paola, Doveri (28’ st Amico), Pegollo. A disp. Balestri, Ussia, Baracchini, Bani, Seriani, Bianchi, Ballani. All. Amoroso.

MARIGNANESE CATTOLICA: Piai, Bajic, Palazzi (43’ st Docente), Manuzzi (25’ st La Rosa), Nodari, Gaiola, Rizzitelli, Sow, Zanni, Merlonghi, Garavini. A disp. Mattia, Gioia, Pierantozzi, Fabbri, Terenzi, Ferri, Moricoli. All. Lilli.

ARBITRO: Leotta di Acireale (Caldarola di Asti e Tuccillo di Pinerolo)

RETE: 36’ st Di Paola

NOTE: Angoli: 4 – 8. Ammoniti 6’ pt Di Paola, 30’ pt Zanni, 17’ st Doveri. Recupero primo tempo 0’, secondo tempo 3’.