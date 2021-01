Calcio D, la Sammaurese nella calza della Befana trova tre punti d'oro. Corticella battuto 3-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:52 - 06 Gennaio 2021

Una formazione della Sammaurese.

La Befana porta tre punti preziosi alla Sammaurese nello scontro diretto con il Corticella battuto in rimonta per 3-1 allo stadio Macrelli. Il fanalino di coda gioca una partita intensa, ma la formazione di Protti ha creato tanto in fase offensiva e nella ripresa ha scardianto la resistenza degli avversari. Ha debuttato il difensore Vesi proveniente dal Forlì.

Sull’altare bomber Manuzzi, una vera sentenza in area di rigore. Di grande caratura comunque tutta la prova della squadra, precisa in difesa e tanta energia per tutta la gara.

Al 5' si segnala la prima vera occasione della Sammaurese con Manuzzi che prova il colpo da biliardo. I giallorossi spingono sulla fascia destra, ma al 16' Girotti sorprende Maniglio e porta gli ospiti in vantaggio (0-1). Il gol incassato non mette in difficoltà i nostri. Anzi, dopo appena 4' Manuzzi prende spazio in area e con un'imperiosa girata pareggia i conti (1-1). I padroni di casa forzano i tempi e si rendono pericolosi con le botte da fuori di Migani e Nicoli. Al 35' sulla punizione di Nanetti, Grazia da pochi passi sbaglia.

Avvio al fulmicotone della Sammaurese che sfiora il gol con Scarponi da fuori area al primo minuto. Al 53' brutto intervento di Ghini su Manuzzi che viene giustamente espulso. Il Corticella ritira le truppe per conservare il risultato, la Sammaurese pianta le tende nella metà campo avversaria per cercare il ricco bottino. Al minuto 73 preciso cross di Bonandi, Manuzzi di testa, ma Busi salva. Sull'azione seguente gol di Manuzzi, ma la rete viene annullata per un fallo in attacco. Il numero 9 di casa è a dir poco on fire e al 76' decide la contesa. L'ex Savignanese prende palla, entra in area, resiste alle spinte avversarie e fa partire un tiro a giro che si infila alle spalle di Cinelli.

Il Coricella è sulle gambe, la Sammaurese sfrutta la superiorità numerica e nel recupero segna il 3-1 con Jassey. 2021 che non poteva iniziare meglio.

Il tabellino

Sammaurese-Corticella 3-1

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Della Vedova (83' Jassey), Vesi (87' Cianci), Migani (55' Zavatta), Gregorio, Nicoli, Pasquini, Manuzzi (93' Camara), Bonandi (79' Guatieri), Scarponi

A disp: Ramenghi, Deniku, Palmese, Sabba. All Protti

CORTICELLA: Cinelli, Busi (93' Marchesi), Magi, Ghini, Cosner, Tonelli,Grazia (70' Monnolo), Cipriano (87' Bouabre), Girotti, Nanetti, Negri (61' Giannini).

A disp: Garoia, Graziano, Pescatore, Parlanti, Benincasa. All Daltri

Reti: 16' Girotti, 20' 76' Manuzzi, 91' Jassey

Note: Ammoniti: MIgani. Espulsi: Ghini