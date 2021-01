DIRETTA TESTUALE Calcio D: Rimini - Fiorenzuola 1-0, gol di Ambrosini dopo meno di un minuto

Sport

Rimini

| 13:47 - 06 Gennaio 2021

Diretta testuale Rimini Fiorenzuola.

RISULTATO 1-0



RIMINI: (3-4-1-2): Scotti - Ferrante, Ronchi, Canalicchio - Lugnan, Valeriani, Ricciardi, Viti - Sambou - Vuthaj, Ambrosini.

In panchina: Viscardi, Manfroni, Simoncelli, Nigretti, Pari, Casolla, Rivi, Pecci, Diop.

All. Mastronicola.



FIORENZUOLA: (4-3-3): Battaiola - Salvaterra, Ferri, Cavalli, Carrara - Perseu, Guglieri, Colantonio - Tognoni, Arrondino, Bruschi.

In panchina:Ghezzi, Romeo, Potop, Hathaway, Esposito, Saia, Stronati, Oneto, Michelotto.

All. Tabbiani.



ARBITRO: Tesi di Lucca (Barcherini di Terni e Tini Brunozzi di Foligno)

RETI: 1' Ambrosini

NOTE: Angoli: 3-2. Ammoniti: Ricciardi, Cavalli. Recupero: 2' pt.



Inizio gara ore 14.30

Nel Rimini oltre a Pupeschi indisponibile anche Gigli (oltre a Grumo e Capicchioni) per cui in difesa mister Mastronicola schiera Ronchi con gli under Ferrante e Canalicchio. Nel Fiorenzuola in panchina il nuovo acquisto Michelotto, cinque gli under in campo (portiere over) come il Rimini. La squadra di Tabbiani è seconda n classifica, Il Rimini insegue a tre lunghezze.

Cronaca

1' 1-0 GOOOL RIMINI Gol di Ambrosini con una rovesciata a centro area su palla vagante rimessa da Valeriani in mezzo di testa e impennatasi per un tocco di un difensore avversario (Cavalli) sempre di testa che diventa un assist per l'attaccante biancorosso. Una rete spettacolare per precisione e coordinamento.

10' Valeriani titra alto e a lato su una ripartenza del Rimini veloce a sfruttare le incertezze del Fiorenzuola nel fraseggio.

Sugli altri campi vantaggio del Forlì a Ghivizano e del Mezzolara sul Pro Livorno (2-0) e Corticella a San Mauro (0-1).

21' Tognoni sulla fascia entra pericolosamente in area evitando un paio di uomini, mette in mezzo e Ronchi con la puntadel piede spazza via anticipando Arrondini.

30' Ammoniti Ricciardi e Cavalli per gioco falloso.

31' Angolo di Ambrosini, la palla non è raccolta da nessuno nell'area piccola.

33' cross di Bruschi dalla trequarti sinistra centrale, in area sfiora Arrondini di testa: la palla sibila il palo alla sinistra di Scotti. Bella e pericolosa azione del Fiorenzuola che cerca di conquistare campo.

36' Arrondini a sinistra sull'out scarta Ronchi e mette in mezzo sma non c'è nessuno per ribattere in porta e l'azione sfuma.

Al 35' Aglianese e Prato in vantaggio in trsaferta con Progresso e Sasso Marconi.

La partita è combattuta con le due squadre che giocano a buon ritmo. Il Fiorenzuola è squadra quadrata. Cross di Tognoni dal fondo destro non trova all'appuntamento alcun compagno con la battuta.

44' contropiede di Sambou che perde il tempo per il tiro e non serve in profondità il compagno che incrocia e l'azione pericolosa sfuma con calcio d'angolo per il Rimini.

Dopo due minuti di recupero l'arbitro fidschia la fine del primo tempo. 1-0 per il Rimini.

Vincono anche Aglianese e Prato (0-1), Forlì (0-2) e Mezzolara (2-0).

Secondo tempo

Nel Rimini entra Casolla per Sambou.