Riccione: la Befana arriva in ospedale per i piccoli ricoverati

| 14:41 - 05 Gennaio 2021

La consegna delle calze e dei doni.



La Befana arriva in corsia per donare un sorriso ai piccoli ricoverati in Ospedale. Questa mattina (martedì 5 gennaio) il sindaco Renata Tosi, il vice sindaco, assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglia, Laura Galli e l'assessore ai Servizi educativi, Alessandra Battarra, hanno portato in dono ai bimbi ricoverati all'Ospedale "Infermi" di Rimini le calze della Befana donate dalla Despar di Riccione. Cinquanta calze e diversi giochi, provenienti dalle donazioni del Magic Toys di Riccione sono stati consegnati in Ospedale dall'amministrazione riccionese; sindaco e assessori Galli e Battarra hanno ringraziato il personale sanitario e medico e la dirigenza del reparto per l'impegno in questo anno difficile. Presenti Gina Ancora e Sandra Lazzari direttore e coordinatore Neonatologia, Gianluca Vergine e Anna d’Elia direttore e coordinatore Pediatria, Vincenzo Domenichelli direttore Chirurgia Pediatrica e Natascia Simeone infermiera TIN.



In precedenza in mattinata, Tosi e Battarra hanno incontrato alla Despar di Riccione Paese i dipendenti, titolari e amministratori per ringraziarli dell'impegno e della donazione delle calze della Befana; oltre 2600 distribuite anche ai bimbi delle scuole di Riccione. Un particolare ringraziamento va a Raffaella Spanazzi, Direttrice Despar Riccione Paese al figlio Giovanni Bertuzzi, oltre che a Paul Klotz, Amministratore delegato Aspiag della Despar.