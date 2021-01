La Befana Borgo Run diventa virtuale. Raccolta fondi per aiutare il piccolo Michele

Eventi

Rimini

| 14:02 - 05 Gennaio 2021

Immagine di una precedente edizione della Befana Run.



La Befana arriverà puntuale al Borgo San Giuliano anche quest’anno, nonostante tutto, sia pur in zona rossa. Si può dire che le Befane del Borgo sfideranno "i colori" e voleranno per regalare l’ultima variopinta Festa del periodo natalizio nell’inusuale formula “virtuale” ovvero “online, tramite la trasmissione in diretta dalla pagina Facebook della Società de Borg, che prenderà il via alle ore 11:00 di mercoledì 6 gennaio 2021.



La Befana Borgo Run, giunta alla sesta edizione, è dunque confermata con nuove modalità “virtuali”, ma identico spirito che anima i promotori dell’evento: abbinare un momento di socialità e svago con un finalità benefica. La tradizione quindi si rinnova, rendendo omaggio alle Befane attraverso il coinvolgimento dei più piccoli che saranno chiamati a colorare, secondo la loro fantasia, l’immagine della Befana 2021 disegnata per l’occasione dall’illustratrice Marianna Balducci e scaricabile gratuitamente sul sito www.societadeborg.it.



Tutti i lavori che saranno inviati via mail a societadeborg@gmail.com entro le ore 12 del 6 gennaio 2021, parteciperanno all’estrazione di premi messi in palio dagli esercenti del Borgo San Giuliano. Durante la diretta Facebook verranno mostrati i lavori creati dai bambini e vi saranno collegamenti con le Befane, direttamente dalle loro case sparse nel Borgo.



La Festa della Befana al Borgo si abbina ancora una volta con la solidarietà e la condivisione. Parallelamente al gioco sulla Befana, sarà aperta una raccolta fondi per contribuire alle spese fisioterapiche per il piccolo Michele, un bambino riminese affetto da una grave malattia degenerativa che lo ha immobilizzato da alcuni anni a questa parte. Le donazioni per Michele potranno essere effettuate tramite diversi canali pubblicati sul sito www.societadeborg.it (Satispay, PayPal o con bonifico bancario).



PROGRAMMA



ore 11:00



Diretta “Live streaming” BEFANA BORGO RUN dalla pagina Facebook della Società de Borg

https://www.facebook.com/SocietadeBorg

Interviste alle Befane del Borgo direttamente dalla loro case, cartoni animati e sorprese.



ore 12:00



Diretta Live Facebook: Estrazione Premi disegno Befana 2021

Riservata a tutti coloro che avranno inviato – via mail - il disegno colorato della Befana 2021

L’immagine della Befana 2021 è scaricabile sul sito: www.societadeborg.it



Befana Borgo Run 2021 è organizzata da La Società de Borg in collaborazione con Grip Dimension Heavents ed i partner tecnici Dafne Fixed e Associazione Sportiva Esplora Rimini.