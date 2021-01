Ritorno in classe, conclusi interventi nelle scuole di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 13:38 - 05 Gennaio 2021

Scuola Filippini di Cattolica.

In vista del rientro a scuola, a Cattolica si sono conclusi nei giorni scorsi alcuni interventi di adeguamento degli spazi didattici presso la scuola primaria Carpignola, i lavori di sostituzione degli infissi presso la scuola secondaria di I° grado “Emilio Filippini” e l'adeguamento funzionale degli impianti elettrici in più plessi scolastici (Filippini, Carpignola e Ventena). «Gli interventi rappresentano un ulteriore miglioramento degli standard di sicurezza e vivibilità dei locali scolastici», spiega l'amministrazione comunale di Cattolica, che ha impiegato 70.000 euro di fondi europei. I prossimi interventi, per circa 90.000 euro di fondi statali, riguarderanno la progettazione definitiva ed esecutiva di lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico del plesso scolastico della Carpignola.