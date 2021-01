La Befana arriva anche a San Giovanni: in arrivo 900 calze per i bimbi del comune

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:16 - 05 Gennaio 2021

Befana a San Giovanni in Marignano.



Il Comune di San Giovanni, nell’organizzazione delle iniziative natalizie, ha tenuto particolarmente a salvaguardare e valorizzare quelle rivolte ai più piccoli. Per questo con la delibera di Giunta n. 156/2020 di dicembre 2020 sono state approvate le iniziative e stanziate le relative risorse per il “Trenino di Babbo Natale” e la “Festa della Befana”. Gli eventi sono stati organizzati e rivisti alla luce delle possibilità e dei protocolli vigenti. Per la Festa della Befana ci si è sempre ritrovati in Piazza Silvagni il 6 gennaio con la consegna delle calze ai bambini marignanesi da 0 a 10 anni, ma quest'anno tale modalità non sarà possibile. L'Amministrazione e le Associazioni di volontariato hanno collaborato per non rinunciare ad un gesto sempre molto sentito dai bimbi e dalle loro famiglie.



La nuova programmazione prevedeva inizialmente la distribuzione a casa ad opera dei volontari ed avrebbe dovuto svolgersi nelle giornate del 5/6 gennaio. Successivamente, vista l’istituzione della zona rossa, si è scelto di consegnare le calze alle Associazioni a partire dal 7/01 in modo che da quel momento i volontari, compatibilmente ai protocolli vigenti, potranno organizzare la consegna che avverrà casa per casa. I volontari suoneranno alle abitazioni dei bimbi marignanesi da 0 a 10 anni per recapitare loro un piccolo dono.

“Fin dalla raccolta e condivisione di idee sull’organizzazione del Natale abbiamo tenuto a valorizzare le più tradizionali iniziative marignanesi. La Festa della Befana quest’anno sarà caratterizzata da un gesto davvero significativo: i volontari delle Associazioni marignanesi Aps Pro Loco, Regno di Fuori aps, Ai Piedi dell’Arcobaleno, Nuova Polisportiva A. Consolini, Teatro Cinquequattrini aps, Scout Agesci San Giovanni 1, Leo Club Valle del Conca consegneranno a domicilio le calze ai bambini. Un bel segnale di vicinanza, ma anche di impegno e il desiderio da parte dell’Amministrazione comunale e dei volontari che si faranno vicini per portare gli auguri e un dolce dono. La scelta di quest’anno è stata quella di investire maggiori risorse nelle calze rispetto alle annualità precedenti, proprio perché non potendo svolgere gli eventi, si è pensato di offrire un segno di attenzione ancora maggiore ai più piccoli.

Inoltre, grazie all’iniziativa di Magic Toys “Regalo sospeso”, con le calze saranno consegnati circa 50 doni a bimbi di famiglie in difficoltà economica, grazie alla collaborazione dei Servizi Sociali che hanno individuato le famiglie nelle graduatorie elaborate con i dati di “Obiettivo Famiglia”. Questo gesto renderà la Befana di quest'anno ancora più preziosa e generosa. Continua ad essere sicuramente un periodo molto complesso, ma proprio per questo non bisogna cedere alle difficoltà, anche organizzative, e rilanciare con ancora più entusiasmo gesti e messaggi di vicinanza. In tutto questo si riconferma sempre più il ruolo e il valore del mondo del volontariato, di cittadini che continuano a dimostrarci quanto il benessere e le opportunità di un paese dipendano anche e proprio dai cittadini stessi, dalla loro collaborazione e impegno civile, da come interpretano il bene comune e dall’amore per il paese."