Oltre 131 mila controlli con più di 15 mila pattuglie: tutti i numeri della Polfer regionale

Cronaca

Rimini

| 13:11 - 05 Gennaio 2021

Polfer a Rimini.



Nel corso del 2020 la polizia ferroviaria dell’Emilia-Romagna ha impiegato 15 mila 676 pattuglie in stazione e 1318 a bordo treno che hanno vigilato complessivamente 2271 convogli ferroviari per garantire sicurezza ai viaggiatori di tutta la regione a bordo treno e nelle stazioni ferroviarie.



Sono stati inoltre predisposti 917 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui convogli. Grazie a tale dispositivo la specialità ha tratto in arresto e indagato in stato di libertà rispettivamente 75 e 1184 persone, procedendo complessivamente a 131 mila 398 controlli. Sono stati sequestrati circa 12 chilogrammi di sostanze stupefacenti, di cui 1219 grammi di eroina, 1818 grammi di cocaina, 6309 grammi di cannabinoidi e 2102 grammi di oppiacei.



L’attività di prevenzione e contrasto ai furti di rame svolta dal nucleo rame della squadra di polizia giudiziaria. Sono stati effettuati 170 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli nel corso di 550 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie; sono stati espletati 21 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti. Il dispositivo attuato ha permesso di recuperare oltre 1211 chilogrammi di rame di provenienza illecita e di sottoporre a indagini preliminari 53 persone. Sono state inoltre identificate 1150 persone. Furti calati da 12 a 11. Per quanto riguarda i casi di persone scomparse, la specialità ha rintracciato 131 minori.



Nel corso dell’anno appena concluso non sono mancate storie di prossimità che hanno visto la Polizia Ferroviaria correre in aiuto di cittadini in difficoltà. Tra queste si ricordano il salvataggio di una viaggiatrice colta da malore in stazione a Ferrara lo scorso giugno, grazie al provvidenziale massaggio cardiaco praticato dagli agenti del Posto Polfer; il salvataggio in mare di un uomo effettuato dal comandante della Polfer di Ferrara e dalla moglie, anch’essa poliziotta, durante le vacanze estive in Puglia; la staffetta solidale che, nel mese di dicembre, ha consentito il trasporto in sicurezza con il treno, da Parma a Roma, di preziose provette contenenti campioni ematici di una bambina malata; infine, la bella storia che, nella notte di Natale, ha visto protagonisti due agenti della Polfer di Bologna. I due, per consentire ad un viaggiatore disabile di raggiungere il proprio treno, non hanno esitato a caricarsi sulle spalle l’uomo e la sua carrozzina, accompagnandolo in sicurezza sul binario di partenza del treno.