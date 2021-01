Bando per gestire il museo archeologico e la rocca Malatestiana di Verucchio

Attualità

Verucchio

10:47 - 05 Gennaio 2021



Sono tre le domande pervenute per concorrere all’affidamento in concessione del servizio di gestione del Museo Civico Archeologico e della Rocca Malatestiana per i prossimi tre anni, con possibilità di rinnovo per il successivo biennio.



Una procedura resasi necessaria per legge dopo un lungo periodo di affidamenti annuali e che l’amministrazione comunale ha proposto su base quinquennale per dare la possibilità al vincitore di poter programmare investimenti e iniziative a lungo respiro come auspicato da tempo dagli attuali gestori che vedranno scadere il loro incarico alla fine del prossimo mese.





Il bando di gara è stato pubblicato sul sito Internet del Comune di Verucchio il 25 novembre e gli interessati avevano tempo fino alle 13 di lunedì 4 gennaio per presentare il proprio progetto e tutta la documentazione richiesta Le candidature sono pervenute anche da fuori regione e in due casi hanno visto più soggetti mettersi insieme per fornire una proposta più professionale e articolata. Nei prossimi giorni sarà costituita la commissione di gara che passerà al vaglio le varie domande in tutti i loro aspetti burocratici e tecnici e che sceglierà il soggetto o il pool di soggetti che a partire da lunedi 1 marzo prenderà in carico i due contenitori culturali cittadini