Emergenza Covid a Coriano, il Comune eroga altri 45 buoni spesa

Attualità

Coriano

| 10:30 - 05 Gennaio 2021



Il comune di Coriano ha erogato altri 45 buoni spesa, assegnati tramite la quarta fase del bando di erogazione destinato a fronteggiare economicamente l'emergenza coronavirus. Sono state in tutto 216 le famiglie corianesi che hanno beneficiato a più riprese dei buoni spesa, segno che ad oggi non solo la persistente pandemia in atto, ma anche la profonda crisi economica che ha colpito gli italiani e nostri cittadini è altrettanto grave.



Beatrice Boschetti, assessora ai servizi socioeducativi, ritiene “significativo il fatto che i cittadini con livelli ISEE che prima della pandemia consentivano loro una vita dignitosa e autonoma oggi, a causa della perdita del lavoro o della sospensione prolungata dell'attività, non sono in grado di provvedere autonomamente anche solo per la spesa quotidiana". Con l’inizio del 2021 verrà pubblicato un nuovo bando al fine di destinare le risorse ministeriali assegnate ai cittadini più fragili e in difficoltà di poter continuare ad usufruire di questi contributi.



Aggiunge la sindaca Domenica Spinelli: ”Con il proseguire dell’emergenza sanitaria, sempre più si stanno scavando profonde crisi economiche e che vedrà una difficile e lenta risalita. Fermo restando che la priorità è quella di uscire al più presto dal pericolo e ridurre al massimo la perdita di vite umane, che ha visto anche il nostro territorio pagare il suo duro prezzo, altrettanto importante è ridurre al minimo il danno economico e la crisi che da transitoria rischia di divenire definitiva con la chiusura di attività e aziende".