Covid: alle 19 vaccinate oltre 6.600 persone e le somministrazioni continuano fino alle 21

| 20:22 - 04 Gennaio 2021

Al personale sanitario, operatori e degenti delle CRA. Già superate le prenotazioni di oggi (6.372).

Oggi, alle ore 19, in Emilia-Romagna sono state vaccinate contro il Coronavirus 6.654 persone. Numero già andato oltre le somministrazioni prenotate in questa giornata (6.372). E le aziende sanitarie, da Piacenza a Rimini, stanno proseguendo a effettuarle, andando avanti fino alle 21.



Vaccini effettuati a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori e a operatrici e operatori delle CRA, oltre ai degenti delle residenze per anziani.



Salgono quindi a 14.854 le persone vaccinate in Emilia- Romagna al momento, il 33% delle dosi consegnate al momento.