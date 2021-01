Vaccino: da oggi 1.200 al giorno. Somministrazioni negli ospedali a Riccione, Forlì e Faenza

Attualità

Rimini

| 14:31 - 04 Gennaio 2021

Tre punti vaccinali in Romagna.



"Da oggi passiamo stabilmente a 1.200 vaccinazioni al giorno per poi potenziarci ulteriormente nel fine settimana. Stiamo lavorando per individuare delle ulteriori sedi vaccinali". Lo dice il direttore generale dell'Ausl Romagna Tiziano Carradori riguardo al suo territorio di competenza. Fino a ieri sono state somministrate in totale nelle tre province romagnole circa 1.800 dosi, 360 al giorno. "Abbiamo pienamente corrisposto alla performance regionale", sottolinea Carradori. "Per ora ci siamo attenuti all'indicazione regionale di tre punti vaccinali, uno per provincia, ma per la fine del mese andremo ad aumentare strutturalmente le sedi vaccinali - spiega il direttore generale - Già da questo fine settimana lavoreremo per fare in modo di attivare ulteriori sedi vaccinali all'interno dei nostri ospedali nei fine settimana. Lo stiamo realizzando per Riccione, Forlì e un punto tra Faenza e Lugo". Ad oggi nella campagna vaccinale in Romagna "sono impegnati oltre 160 vaccinatori" - precisa - ma c'è un problema di carenza di personale sanitario? "Anche noi abbiamo dei problemi di reclutamento", risponde Carradori, "ovviamente volendo poter potenziare la nostra capacità produttiva" per la somministrazione di vaccini "è evidente che dovremo potere contare sul reclutamento ulteriore di personale anche per le vaccinazioni".