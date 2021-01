Ubriaco alla guida della moto nelle ore del coprifuoco: maxi multa e patente ritirata

Attualità

14:23 - 04 Gennaio 2021

Alla guida della sua motocicletta, durante il coprifuoco, e positivo al test dell'etilometro: un 56enne di Rimini è stato fermato dalla Polizia Stradale il 2 gennaio, alle 23.45, all'altezza del km 206 della Strada Statale 16. Il tasso alcolemico riscontrato dagli agenti è stato di 1,26 g/l: è scattata così denuncia per guida in stato di ebbrezza e sospensione della partenza. L'uomo ha anche violato il coprifuoco imposto dalle norme anti Covid-19: non aveva giustificato motivo per essere fuori casa ed è stato sanzionato con un verbale da 533 euro.