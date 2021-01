Covid San Marino, pochi tamponi analizzati e +3 nuovi positivi: un decesso in 24 ore

Attualità

Repubblica San Marino

04 Gennaio 2021

Bollettino Covid di San Marino (4 gennaio).



Sale a venti a San Marino il numero delle vittime nella seconda ondata della pandemia da nuovo coronavirus. E' deceduta una 86enne sammarinese, ospite della RSA La Fiorina, poi ricoverata in ospedale. Ora sono dieci i pazienti in terapia intensiva (3,3% del totale) e 14 quelli ricoverati nel reparto Covid (4,6% del totale), mentre in isolamento domiciliare, sintomatici, paucisintomatici e o asintomatici, ci sono 280 cittadini (il 92,1% del totale). Gli attuali positivi sono 304 (età media 45 anni), i guariti 1454 (2127 da inizio epidemia). Per ciò che concerne la giornata di ieri (domenica 3 gennaio), ci sono stati 27 tamponi, 3 positivi e 24 negativi. Il giorno prima 25 casi su 174 tamponi, il 1 gennaio sono stati comunicati 2 casi su 21 tamponi. Le guarigioni negli ultimi tre giorni sono state 43.