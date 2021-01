Via Spiga: rompe vetri di auto per rubare borse con soldi e vestiti, arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:41 - 04 Gennaio 2021

Carabinieri di Rimini.



Un 35enne magrebino, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato arrestato, per l'ipotesi di reato di furto aggravato, colto sul fatto mentre rubava all'interno di una Lancia Musa parcheggiata in via Spiga. I fatti sono avvenuti la notte del 3 gennaio, verso le due: il giovane aveva rotto il finestrino per impossessarsi di una borsa contenente capi di abbigliamento ed effetti personali. Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso che il giovane aveva compiuto un furto analogo a danno di una Seat Ibiza, portando via una borsa che in quel caso conteneva anche denaro. Le derubate, a cui è stata restituita tutta la refurtiva, sono una 67enne e una 36enne, residenti nella via. Dopo la convalida dell'arresto, il magrebino è tornato in libertà in attesa del processo, con l'applicazione dell’obbligo della presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria e dell’obbligo di dimora a Rimini.