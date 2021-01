Pedonalizzazione Ponte Tiberio: la sperimentazione prosegue fino a settembre

Attualità

Rimini

| 13:26 - 04 Gennaio 2021

Ponte Tiberio.



Il Ponte di Tiberio sarà riservato a biciclette e pedoni anche per i primi nove mesi del 2021. La pedonalizzazione era iniziata lo scorso 30 maggio ed era stata estesa fino al termine del 2020.

Si tratta di una sperimentazione, di una prova generale in vista della chiusura definitiva che si protrae, «per la realizzazione di quello che resta uno degli obiettivi strategici del Piano urbano della mobilità sostenibile e del Psc e che si integra con la riorganizzazione della mobilità lungo via Bastioni Settentrionali e via Circonvallazione Occidentale, allo scopo di allontanare dal centro storico il traffico di attraversamento», spiega l'amministrazione comunale di Rimini che aggiunge: «Questa ulteriore prosecuzione si rende necessaria a causa dei limitati flussi di traffico che in questi mesi sono stati fortemente ridotti a causa dell’emergenza sanitaria e non hanno consentito di effettuare una valutazione realistica». La chiusura definitiva del ponte rientra «in un intervento strutturale sulla mobilità del quadrante urbano tra Statale e le due sponde del Marecchia fino al mare», con la realizzazione di un nuov oponte alternativo (già stanziate risorse ad hoc all'interno di fondi Fsc). L'assessore alla mobilità Roberta Frisoni evidenzia che tra i cittadini è già consolidata l'abitudine a considare il ponte pedonale: «Questa sperimentazione non solo ha dimostrato che si può fare, ma che si deve fare per elevare ancora di più la qualità di vita dei riminesi e degli ospiti, per esaltare tutti gli interventi straordinari sui contenitori culturali e naturali della nostra città e per rendere più sicura la circolazione».



L'assessore ricorda che «l’accesso al Borgo e ai suoi servizi resta garantito, mentre per raggiungere via Circonvallazione occidentale è possibile proseguire su via Matteotti fino alla rotatoria davanti a “Navigare Necesse” all’altezza della quale è possibile o proseguire lungo l’asse “Fila dritto” verso la zona sud della città, o svoltare a destra lungo via Bastioni settentrionali e raggiungere Largo Valturio proseguendo sempre dritto».