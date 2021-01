Rimini: addio allo storico dirigente di Confartigianato Mauro Gardenghi

Attualità

Rimini

| 13:04 - 04 Gennaio 2021

Mauro Gardenghi.



Rimini piange la scomparsa di Mauro Gardenghi, 74 anni, storico dirigente della locale Confartigianato (è stato sia segretario e presidente per quasi 50 anni), deceduto oggi (lunedì 4 gennaio). Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e l'assessore alle attività economiche, Jamil Sadegholvaad, lo ricordano in una nota come uno dei protagonisti della vita economica e imprenditoriale di Rimini e Provincia, evidenziando il suo fattivo impegno per la crescita della Fiera di Rimini e «il suo incredibile attaccamento al lavoro, la sua passione per portare avanti le ragioni degli imprenditori non come forza cooperativa ma con l'esatta convinzione che il fare impresa contribuisse in maniera fondamentale al creare lavoro e benessere, alla crescita e alla coesione del tessuto sociale della comunità».