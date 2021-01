Ritorno a scuola dal 7 gennaio: sui banchi delle scuole di Riccione i doni della befana

Attualità

Riccione

04 Gennaio 2021

Le calze per i bimbi delle scuole di Riccione.



Nelle scuole di Riccione è passata la befana e ha lasciato sui banchi dei bambini delle scuole un dolce rientro. Quest'anno, diversamente dagli scorsi, la befana ha deciso di lasciare i suoi doni direttamente in classe per ogni bambino delle scuole della città. Un segno che nonostante le note restrizioni l'amministrazione ha voluto dare per mantenere viva una tradizione consolidata negli anni a cui tutti cittadini, bimbi o adulti che siano, sono affezionati. L'amministrazione ha da sempre organizzato una festa a Riccione Paese per la distribuzione delle calze ai bimbi con la partecipazione della sindaca Renata Tosi, le assessore e le consigliere donne, travestite dalla famosa vecchina per regalare un sorriso ai bambini. La consegna martedì mattina da parte dela sindaca Tosi e assessore Battarra, che grazie alla collaborazione del supermercato Despar hanno potuto portare a termine l'iniziativa.



"Vorrei chiarire a tutti i genitori e a tutti gli scolari che le scuole materne e dell'infanzia del comune di Riccione apriranno regolarmente il prossimo giovedì 7 gennaio. Abbiamo predisposto una novità importante, per cui ringrazio anche l'impegno del settore servizi alla persona e servizi educativi, oltre all'Ausl Romagna, quella cioè di effettuare tamponi rapidi a tutto il personale delle scuole, docente e non, a partire dall'11 gennaio. Vedo che si tratta di una soluzione che oggi in particolar modo i sindacati degli insegnanti indicano come fondamentale per garantire la sicurezza tra i banchi a studenti e personale. Credo che l'esempio delle scuole comunali di Riccione possa aprire le porte ad altre sperimentazioni simili in maniera da garantire un'educazione scolastica a tutti i ragazzi di ogni ordine e grado. Oggi la vera sfida è questa, mettere in sicurezza l'istituzione scolastica per garantire un futuro ai nostri figli".