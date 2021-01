Uno Bianca: il pm ricorda "Abbiamo indagato sugli aghi dei cedri trovati in un auto"

Attualità

Rimini

| 10:38 - 04 Gennaio 2021



"Entrai nelle indagini sulla Uno bianca perché di turno il giorno dell'ultima tentata rapina finita nel sangue. Esaminando la Uno bianca rubata, abbandonata subito dopo, chiesi di esaminare le canalette scorri-acqua poste di lato al cofano motore. Vennero trovati degli aghi che sembravano di pino". È un dettaglio oggi ricordato da Valter Giovannini, che da pubblico ministero seguì inchieste e processo sui delitti bolognesi della Banda, responsabile della morte di 24 persone e di oltre 100 feriti tra Bologna, Romagna e Marche tra il 1987 e il 1994. "Incaricai l'istituto di botanica dell'università di Bologna di analizzarli", prosegue il magistrato, oggi sostituto procuratore generale. "Venne fuori - continua - che appartenevano alla specie 'Cedri del Libano'. Appurai che a Bologna e zone confinanti l'unico luogo in cui vi era una concentrazione di tali piante era il Parco dei Cedri di San Lazzaro. Disposi di verificare ogni giorno se nel parcheggio fossero presenti Uno bianche che risultavano rubate. L'idea, una volta individuatane una, era di sorvegliarla h24 per sorprendere chi fosse andato a ritirarla. Non ci fu tempo, perché pochi giorni dopo la Procura di Rimini strinse, con abilità, il cerchio su Roberto Savi".



L'intuizione si rivelò comunque corretta: "Nel corso degli interrogatori apprendemmo che la banda parcheggiava le vetture Fiat Uno, in attesa di utilizzarle, proprio al Parco dei Cedri", conclude Giovannini.