Sacchetti con feci di cani abbandonati tra la vegetazione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:03 - 04 Gennaio 2021

Sacchetti contenenti feci di cane gettati tra la vegetazione.

Deiezioni raccolte in sacchetti e gettate tra la vegetazione di una proprietà privata. Un nostro lettore denuncia, con tanto di foto, la presenza in zona S'Ermete di Santarcangelo svariati sacchetti contenenti cacca di cane abbandonati. - Il comune informato dei ripetuti gesti, non intende mettere in atto azioni deterrenti - Si legge nella segnalazione - È stata fatta richiesta di almeno un cestino aperto per la raccolta indifferenziata in via Cadadei (zona dell'abbandono dei sacchetti ripieni di feci), anche per evitare la dispersione di plastica nell'ambiente, ma il comune in una nota su fb non ritiene prendere provvedimenti neppure in questo senso.