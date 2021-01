Rimini Calcio, il titano Benedettini e Sarini si giocano con Passaniti la maglia di vice Scotti

Sport

Rimini

| 21:01 - 03 Gennaio 2021

Lorenzo Sarini ed Elia Benedettini.

Il Rimini non ha ancora scelto il sostituto di Giannis Sourdis. In ballo oltre ad Alex Passaniti della Fya Riccione, ci sono il giovane Lorenzo Sarini (classe 99) e nelle ultime ore è spuntata la candidatura del nazionale sammarinese Elia Benedettini (classe 95).

Il primo, ravennate, ha militato nel Romagna Centro in D per due stagioni (43 presenze) e nel Cesena in D (7 presenze) nella stagione della promozione in serie C. Due stagioni fa - di proprietà del Chievo – era alla Pianese (nessuna presenza). Avrebbe già manifestato il suo entusiasmo per vestire il biancorosso ben consapevole che comunque il suo sarà – almeno in partenza – un ruolo da comprimario. Sarini è l’unico under dei tre ad essere under e questo sarebbe un vantaggio perché darebbe modo al tecnico Alessandro Mastronicola una ventaglio di possibilità nella rotazione degli under.

Quanto a Benedettini è svincolato dopo la sua esperienza al Novara dal 2016. L’anno scorso si è infortunato al crociato, ma si è ripreso ed è stato titolare nelle due ultme partite della Nazionale di Franco Varrella. Lunedì la società ha in programma un colloquio con lui. Da ultimo da segnalare anche la candidatura del riminese ex Forlì Alessandro Semprini (94).

CESSIONI Intanto il difensore Abel Gigli è ancora in biancorosso aspettando l'offerta giusta. Lo vogliono Vastese, il leader del girone C Trento e l'Acireale – tre club in grado di garantirgli lo stesso stipendio del Rimini - ma lui nicchia su tutte e tre le destinazioni: non vuole allontanarsi dall'Emilia Romagna (risiede a Bologna). C'era in lizza anche il Forlì tempo fa, ma dopo l'arrivo dell'esperto Sabato l'interesse è svanito. Potrebbe materializzarsi per lui una offerta in serie C nelle prossime ore, in quel caso la partenza sarebbe certa. Per Gigli si è fatto sotto anche la Marignanese Cattolica, ma il suo ingaggio è fuori dalla possibilità del club.

FORLI' Come anticipato giorni fa, il difensore Marco Vesi lascia il Forlì dopo sette stagioni per accasarsi alla Sammaurese di Stefano Protti. Vesi, 28 anni, ha indossato per la prima volta la maglia biancorossa nella stagione 2012-13, disputando due campionati di C2. Dopo una parentesi alla Ribelle in serie D, il ritorno in biancorosso per poi approdare a Rimini e ritornare a casa nella stagione 2018-19. Col Forlì ha disputato 171 gare e sei reti. Vesi fa seguito alle partenze di Akammadu e Beduschi mentre sono arrivati Sabato, Tortori e Gigliotti. Il centrocampista classe 2000 Leonardo Albonetti è stato promesso al Corticella.

LE ALTRE L’attaccante ex Rimini Raffaele Ortolini (92) è ad un passo dal lasciare Prato: in ballo due trattative per tornare in serie C, dove ha giocato nella scorsa stagione prima nella Robur Siena e poi nel Rimini. Finora Ortolini ha segnato un solo gol alla prima giornata contro il Fiorenzuola, peraltro decisivo. L'addio si consumerà dopo le due sfide della settimana, mercoledì nel derby dell'Appennino contro il Sasso Marconi e poi domenica 10 in casa contro il Rimini. Probabile che arrivi al suo posto un altro attaccante dai professionisti.

I difensori under della Correggese Matteo Frisenda e Stefano Ferraresi si sono accasati rispettivamente alla Fidelis Andria (Serie D, girone H) e al Progresso.

Il difensore croato del Seregno Sime Gregov, 23 anni, è un nuovo giocatore del Ghiviborgo. Il difensore arriva dal Seregno e nelle scorse ore ha firmato il contratto con il club toscano. Lo scorso anno 23 presenze, nemmeno un minuto quest'anno.

Stefano Ferri