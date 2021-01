Investita da un'auto muore: la vittima camminava ai bordi della strada

Cronaca

| 18:32 - 03 Gennaio 2021

Una donna di circa 80 anni è stata investita e ha perso la vita a Rimini, in via Solarolo. I fatti sono avvenuti oggi (domenica 3 dicembre), intorno alle 17.20. Secondo una prima ricostruzione l'anziana stava camminando lungo il ciglio della strada, quando è avvenuto l'urto con un'automobile che procedeva in direzione nord. La donna è stata sbalzata nel fossato al lato della carreggiata: vani i tentativi del personale del 118, intervenuta sul posto, per salvarle la vita. I rilievi dell'investimento sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale.