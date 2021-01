Covid Rimini: i contagi in crescita nella settimana del 28 dicembre-3 gennaio. Il confronto

Attualità

15:47 - 03 Gennaio 2021

Nella Provincia di Rimini sono in aumento i contagi da nuovo coronavirus. La crescita è iniziata nella settimana del 21-27 dicembre per proseguire in quella del 28 dicembre-3 gennaio. Da novembre il picco dei contagi si è registrato - secondo i dati forniti giornalmente dalla regione Emilia Romagna - nella settimana del 16-22 novembre, con una media di 214 contagi al giorno. La curva dei contagi ha continuato ad avere oscillazioni, sebbene a dicembre si sia registrato inizialmente un deciso calo.



9-15 novembre: 1195 casi, media 171 contagi al giorno



16-22 novembre: 1496 casi, media 214 contagi al giorno. Aumento in una settimana del 20%.



23-29 novembre: 1378 casi, media 197 contagi al giorno. Diminuzione in una settimana del 7,9%.



30 novembre-6 dicembre: 1412 casi, media 202 contagi al giorno. Aumento in una settimana del 2,4%



7-13 dicembre: 1055 casi, media 151 contagi al giorno. Dimimuzione in una settimana del 25,3%.



14-20 dicembre: 1047 casi, media 150 contagi al giorno. Diminuzione in una settimana dello 0,8%



21-27 dicembre: 1136 casi, media 162 contagi al giorno. Aumento in una settimana del 7,8%



28 dicembre-3 gennaio: 1254 casi, media 179 contagi al giorno. Aumento in una settimana del 9,4%