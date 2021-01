Coronavirus: a Rimini 302 casi e tre decessi, un ricovero in più in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 15:33 - 03 Gennaio 2021

Bollettino Covid 3 gennaio 2021.



A Rimini si registrano 302 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il dato giornaliero più alto, ma dovuto evidentemente al numero esiguo di casi comunicato 24 ore prima (59). La media dei due giorni è di 180,5 contagi. In questa settimana però (28 dicembre-3 gennaio) i contagi sono risaliti: complessivamente sono stati 1254, media 179 contagi al giorno. E' il dato più alto da novembre, per la precisione dalla settimana del 30 novembre-6 dicembre (1412 casi, media 202 contagi al giorno). Per il nostro territorio sono stati comunicati tre decessi: tre uomini di età compresa tra 78 e 89 anni (età media 84,7 anni).



DALLA REGIONE Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 177.988 casi di positività, 1.818 in più rispetto a ieri (1066 sintomatici e 752 asintomatici), su un totale di 14.387 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 12,6%. Sempre da ieri, sono stati effettuati anche 8.499 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.655 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 113.473. I decessi comunicati per le ultime 24 ore sono 41.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 56.628 (-1.878 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 53.737 (-1.891), il 94,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (5 in più rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.657 quelli negli altri reparti Covid (+8, 4,7% del totale).



Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 13 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 16 a Parma (+2), 19 a Reggio Emilia (-1), 47 a Modena (-2), 49 a Bologna (+1), 16 a Imola (invariato), 29 a Ferrara (+2), 19 a Ravenna (+2), 5 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (invariato) e 17 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 15.859 a Piacenza (+121 rispetto a ieri, di cui 76 sintomatici), 13.214 a Parma (+29, di cui 25 sintomatici), 24.011 a Reggio Emilia (+110, di cui 72 sintomatici), 32.013 a Modena (+295, di cui 184 sintomatici), 35.540 a Bologna (+476, di cui 252 sintomatici), 5.697 casi a Imola (+23 di cui 14 sintomatici), 9.539 a Ferrara (+100, di cui 15 sintomatici), 13.482 a Ravenna (+133, di cui 59 sintomatici), 6.297 a Forlì (+73, di cui 62 sintomatici), 6.674 a Cesena (+156, di cui 124 sintomatici) e 15.662 a Rimini (+302, di cui 183 sintomatici).