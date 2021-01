Attualità

Rimini

| 13:56 - 03 Gennaio 2021

Feci di cane abbandonate in riva al mare.

Tramite il nostro numero whatsapp per le segnalazioni, un lettore ci invia una foto che attesta l'inciviltà del padrone di un cane.



Ecco il testo:



"Spiaggia di Viserba. Che bravi! Raccogliamo la popò del cane, la mettiamo nell'apposito sacchetto e poi la abbandoniamo in riva al mare! Come si vede dalla foto vale anche la triste legge dell'accumulo!!"