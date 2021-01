Rimini: donna scippata a Rivazzurra finisce in ospedale. Denunciato 18enne

Cronaca

Rimini

| 12:46 - 03 Gennaio 2021

Un 18enne dell'Est Europa è stato denunciato ieri (sabato 2 gennaio) per l'ipotesi di reato di rapina impropria. Alle 18 circa il giovane è stato fermato dopo aver scippato a Rivazzurra, nei pressi di via Lazzaro Spallanzani, una 70enne, che nella caduta ha riportato lesioni guaribili in dieci giorni e per questo è stata portata in ospedale. Proprio la precisa descrizione da parte della donna dell'autore dello scippo, nonostante lo shock per quanto accaduto, ha permesso ai Carabinieri di rintracciare immediatamente il giovane, già noto a lle forze dell'ordine, e che aveva la disponibilità materiale della borsa sottratta al denaro, non invece il denaro.