L'Mc Hip Hop Contest si sposta in estate e lancia un programma online

Eventi

Riccione

| 10:58 - 03 Gennaio 2021

Una delle edizioni passate dell'Mc Hip Hop Contest.

La pandemia spegne anche le luci dell’Mc Hip Hop Contest, l’evento organizzato da Cruisin’ che da tredici anni a inizio gennaio riempie Riccione con l’energia di oltre 2500 street dancers, coreografi, ballerini, rapper, da vari paesi del mondo.

Ogni anno, proprio in questi giorni, il popolo dell’hip hop internazionale si raduna al Palazzo dei Congressi e al Palazzo del Turismo di Riccione animando l’intera città con performance, musica e occasioni di studio e sfida per tutti gli amanti della street dance, occasioni uniche di aggregazione e spettacolo.

Dopo venticinque edizioni, che lo hanno consolidato uno dei maggiori eventi internazionali dedicato alla cultura urban, l’MC Hip Hop Contest ha dovuto arrestare la sua corsa ma vuole rassicurare tutti i propri amici lanciando un importante messaggio di ripartenza, rinascita e nuova progettualità.

Per farlo Cruisin’ ha organizzato due imperdibili puntate di un programma online interamente dedicato a raccontare il passato e il futuro del contest più popolare e conosciuto in Europa ed anche oltre, considerando l’invito di presentare una versione USA dell’evento al Metropolitan di New York nel prossimo futuro.

Lunedì 4 gennaio l’appuntamento è alle 21.30 sul canale youtube CRUISIN’ ART https://www.youtube.com/user/CruisinTelevision: una serata in compagnia di tanti amici dell’Mc Hip Hop Contest, per raccontare i momenti più emozionanti delle passate edizioni, per rivedere sfide, spettacoli e protagonisti e ma soprattutto per lanciare una nuova sfida chiamata “MC SUMMER 2021”. Tutto il team Cruisin’ è già al lavoro per realizzare una strepitosa edizione speciale dell’Mc, un’edizione che ci porterà in Riviera anche d’estate.



La promessa è quella di trasformare questa pausa forzata in un’occasione per rinnovare il format, trasformarlo, per creare un’inedita e sorprendente edizione estiva.



Martedì 5 gennaio sempre alle 21.30 e sempre sul canale youtube CRUISIN’ ART rivivremo insieme le performance più spettacolari di quella che è la serata più apprezzata dell’Mc Hip Hop Contest: il Dance Theater che ha visto esibirsi in questi anni i più grandi artisti dell’urban dance internazionale. Un vero e proprio “Dance Theater BestOf”, un appuntamento imperdibile capace di raccontare al meglio sfumature, ispirazioni, espressioni di una grande forma d’arte.



“Il ruolo dell’Mc Hip Hop Contest è quello di lanciare messaggi di incoraggiamento e di speranza ed è quello che ci ha spinto nella realizzazione dei video show che trasmetteremo il 4 e 5 gennaio e nella realizzazione dell’Mc Summer 2021, un’esclusiva, spettacolare ed inedita versione dell’Mc Hip Hop Contest nella prima versione estiva dopo 25 anni dalla sua origine", dichiara Ennio Tricomi, ideatore dell’evento.