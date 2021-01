Rimini Calcio, sarà Alex Passaniti il sostituto di Sourdis come vice Scotti?

Sport

02 Gennaio 2021

Sebbene manchi ancora la conferma ufficiale da parte del Rimini Calcio circa la cessione del portere Giannis Sourdis al Cjarlins Muzane, squadra nella quale ha militato la passata stagione – ma ci ha pensato nel frattempo il club friulano – è cosa fatta tanto è vero che il Rimini è alla ricerca del sostituto.

E' stato individuato in Alex Passaniti, classe ’98 già in serie D per tre stagioni con la maglia della Sammaurese (50 presenze tra il 2016 ed il 2018) e poi in Eccellenza con la Fya Riccione per tre stagioni. Passaniti è stato in passato anche nel settore del Rimini Calcio.

“E' vero, Passaniti è stato contattato dal ds Pietro Tamai e successivamente il giocatore ci ha messo al corrente della proposta del Rimini – dice il ds del club biancazzurro di cui è presidente Giorgio Grassi, Beppe Terenzi – Il nostro tesserato ha fatto una richiesta economica: se il club biancorosso lo accontenterà pandrà al Rimini. E' una sua scelta. La Fya Riccione a quel punto andrà sul mercato a cercare un sostituto. Assolutamente nessun problema per noi".