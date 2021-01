Controlli del primo dell'anno, i carabinieri sanzionano 15 persone per spostamenti ingiustificati

Cronaca

Rimini

| 17:37 - 02 Gennaio 2021

Controlli dei carabinieri sul lungomare di Rimini, gennaio 2021.



Sono 713 le persone e 83 gli esercizi pubblici e le attività commerciali controllati tra il veglione e il primo giorno dell'anno da parte dei carabinieri in tutta la provincia di Rimini, un'attività ininterrotta che ha permesso di sanzionare 15 infrattori per aver violato le prescrizioni anti-Covid, di fatto per essere in un comune o una regione diversi da quelli di residenza senza giustificato motivo. Sono state acquisite 27 autocertificazioni. Il risultato ottenuto è stato possibile grazie al dispiegamento di numerose pattuglie e militari anche nei giorni di festa, i quali hanno permesso di controllare il territorio un po' in tutte le fasce orarie, con maggiore attenzione a quelle di alto rischio affollamento.