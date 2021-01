Coronavirus, i dati del 2 gennaio: +2035 casi, 59 a Rimini dove c'è stato un altro decesso

Attualità

Emilia Romagna

| 15:56 - 02 Gennaio 2021



La conta dei nuovi infetti da coronavirus non si ferma. Grazie a 5281 tamponi sono stati trovati tra il primo e il 2 gennaio in Emilia-Romagna altri 2035 positivi, di cui 59 a Rimini (1008 asintomatici), di cui oltre il 95 per cento è in isolamento a casa. Il numero degli attuali positivi sale quindi a 58 mila 506 (+1725), questo perché nel frattempo sono state accertate 272 guarigioni, portando la cifra totale a 109 mila 818.



La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 38,5%. Va però ricordato che il dato relativo alla proporzione tamponi fatti/nuovi positivi non è significativo nei giorni festivi, nei quali si fanno molti meno tamponi rispetto a tutti gli altri perché si testato soprattutto persone con sintomi o situazioni nelle quali l'esito positivo è spesso atteso. Tra i nuovi positivi 335 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 410 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46 anni.



Purtroppo si registrano 38 nuovi decessi, di cui uno a Rimini (un uomo di 93 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7846. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 229 (-2 rispetto a ieri, 16 in totale a Rimini), 2649 quelli negli altri reparti Covid (+6).