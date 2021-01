Benvenuto 2021, il capodanno streaming Bellaria Igea Marina fa il pienone online

Attualità

Bellaria Igea Marina

15:05 - 02 Gennaio 2021



Parte bene l’anno di Bellaria Igea Marina, con la festa in diretta streaming dal Teatro Astra che ha visto sul palco un cast guidato dal mattatore Andrea Prada. Ha aperto la serata Mirko Casadei con il repertorio storico della Romagna rivisitato in chiave moderna, con la collaborazione della Dino Gnassi Band. Oltre due ore e trenta di spettacolo con i musicisti delle due band fusi tra loro che hanno offerto un viaggio musicale in stile veglione classico. Durante la serata sono andati in onda tanti video messaggi di personaggi dello spettacolo, per fare gli auguri e i saluti a Bellaria Igea Marina: Maria Grazie Cucinotta, Paolo Belli, Orietta Berti, Nomadi e tanti altri e ovviamente non poteva mancare l’abbraccio mediatico di Raul Casadei! Il momento comico della serata, è stato affidato all’ultimo vincitore di “Tu si que vales” Andrea Paris che si è esibito in uno dei suoi giochi di magia, coinvolgendo Mirko Casadei. Tra una musica e l’altra Prada ha letto alcuni dei tanti messaggi, oltre 700, messi in onda dalla regia e creando così una piazza virtuale. Due di questi sono stati scelti e premiati con un soggiorno a Bellaria Igea Marina: ad aggiudicarseli, Lucie Antoni da Strasburgo e Angelo Pederzoli da Riva del Garda. La serata ha avuto dei picchi di collegamento di circa 500 persone in contemporanea ed oltre duemila like, raggiungendo ad ora trentamila persone ma il numero è destinato a crescere grazie ai tanti follower che guarderanno il video in differita. Significativo il brindisi con il Sindaco Filippo Giorgetti sul palco che ha augurato un 2021 - <<che sia un anno di abbracci per i cittadini di Bellaria Igea Marina e a tutti gli amici che hanno Bellaria Igea Marina nel cuore. Abbracci dentro la famiglia, abbracci ai nostri nonni nella case di riposo, abbracci a scuola fra gli amici, abbracci fra i turisti che possano ritrovarsi qui la prossima estate. Questo è l’augurio più grande, più bello, più importante che voglio fare a ciascuno di voi per il 2021, poterci abbracciare ancora!.

Durante gli auguri, sono state trasmesse le immagini degli allestimenti Natalizi regalando ulteriori emozioni agli spettatori – Al di là dei numeri - chiosa il Presidente di Fondazione Paolo Borghesi- << che sono ovviamente importanti, abbiamo creato emozioni per la nostra città, per migliaia di italiani e per tanti amici che ci hanno seguito dall’estero. Svizzera, Spagna, Albania, Francia e poi tanta Italia, riuscendo così a concretizzare quello che ci eravamo prefissati: l’essere vicini a tutti anche se lontani. Siamo riusciti ad entrare nei cuori e questa, oltre ad essere una bella promozione e fidelizzazione, è una soddisfazione perché si crea e mantiene un legame di amicizia.