Conferimento disordinato dei rifiuti, tolleranza zero a Misano: 70 sanzioni nel 2020

Attualità

Misano Adriatico

| 14:05 - 02 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



Più controlli e più azioni di verifica per contrastare la pessima abitudine di conferire rifiuti al di fuori dei contenitori o di abbandonare per le strade di Misano Adriatico rifiuti ingombranti. Nel 2020 sono state elevate 70 sanzioni. “Stiamo incrementando la percentuale di raccolta differenziata – spiega Nicola Schivardi, assessore all’Ambiente – che dall’84,7% del 2019 si attesterà al 90% per il 2020. Un ottimo risultato, in parte scalfito da comportamenti che penalizzano il decoro urbano e che rappresentano comportamenti ai quali non vogliamo dare tregua. Serve un grande impegno, differenziare e aggiungerei limitare l’uso delle plastiche a vantaggio della qualità ambientale”. Altra iniziativa che ha lo scopo di diminuire l’abbandono di rifiuti, sia dei sacchetti che quelli di natura ingombrante, è l’individuazione delle zone di maggiore indisciplina. Stiamo valutando di passare dalle calotte al sistema di raccolta ‘porta a porta’. Il servizio di controllo sarà svolto grazie alla collaborazione fra gli uffici di Hera e l'ufficio tributi del Comune. Si provvederà anche a sanzionare coloro che dopo ripetuti avvisi non hanno ancora ritirato la tessera smeraldo ed il kit per la raccolta differenziata. Sta dando frutto il riordino del conferimento di ramaglie dopo che nel 2020 sono state bonificate sei aree verdi sul territorio; nel 2021 ciò avverrà per altre nove in programma. Le aree, da meta dei conferimenti sono state oggetto di interventi per garantire una funzione di verde urbano. Per il conferimento sono stati predisposti bidoni stradali dedicati agli sfalci.