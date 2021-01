Cattolica, distrugge la cucina e provoca una fuga di gas in preda al delirio Il 46enneè già noto per problemi psichiatrici, ricoverato in trattamento sanitario obbligatorio

Cronaca Cattolica | 12:45 - 02 Gennaio 2021 Vigili del fuoco in azione (immagine repertorio). In preda alla furia, senza alcun motivo apparente, ha messo a soqquadro la cucina, scaraventando mobili ed elettrodomestici sul pianerottolo: è accaduto il primo dell’anno in un condominio di Cattolica, protagonista un 46enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine per problemi psichiatrici. Durante il suo delirio ha strappato i tubi del gas provocandone la fuoriuscita, rischiando di provocare un’esplosione. I vicini, preoccupati, hanno chiamato i carabinieri e i Vigili del fuoco. Una volta sul posto, i carabinieri hanno intercettato la valvola centrale del gas e l’hanno chiusa. Una pompieri hanno proceduto alla messa in sicurezza dello stabile, mentre il 46enne, portato alla calma, è stato ricoverato in trattamento sanitario obbligatorio all’Infermi di Rimini, dove è stato trasportato da un’ambulanza.