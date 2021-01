Misano Adriatico: l’amministrazione saluta e ringrazia Agostino Pasquini, in trasferimento a Rimini

Attualità

Misano Adriatico

| 12:13 - 02 Gennaio 2021

Agostino Pasquini con il sindaco Fabrizio Piccioni.

Agostino Pasquini, per 23 anni responsabile di servizio del Comune di Misano Adriatico, il 31 dicembre ha lasciato l’Amministrazione per trasferirsi al Comune di Rimini dove ha vinto un concorso da dirigente dei sevizi Demografici.



“Agostino - dice il Sindaco Fabrizio Piccioni - ha rappresentato per il Comune una figura di rilievo per le sue capacità professionali e doti umane. Ha lavorato in vari ambiti dell’Amministrazione e per anni ha rivestito anche la funzione di Vicesegretario comunale. A lui il ringraziamento mio, della Giunta e di tutta la struttura comunale. Ogni persona che lavora presso la nostra amministrazione contribuisce a costruire una parte di ciò che siamo e se Misano è una bella realtà, apprezzata e organizzata, lo si deve a chi non risparmia energie nel proprio lavoro, proprio come Agostino ha fatto in questi anni. Il più sincero in bocca al lupo per il nuovo incarico”.