Rimini, passeggiata culturale alla scoperta della Chiesa dei Servi

Eventi

Rimini

| 10:38 - 02 Gennaio 2021

Chiesa dei Servi.

La visita guidata parte dal Visitor Center della Rimini romana, ospitato nella ex chiesa settecentesca di Santa Maria ad Nives e ha il suo fulcro nella Chiesa dei Servi, edificio barocco della città, impreziosito dalla mirabile decorazione plastica di Antonio Trentanove, artista riminese attivo nel Settecento a Rimini e a Faenza.



La visita guidata ha la durata di 2 ore , è ideata e condotta da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. L'appuntamento è per lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 10. Luogo d'incontro in corso d'Augusto 235 nel centro storico. Per il rispetto della normativa anti Covid è obbligatorio indossare la mascherina. La visita si svolge in piccoli gruppi per garantire la distanza interpersonale. Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333 7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it. Costo di partecipazione: 12 € a persona (comprensivo di radioguide).