Rimini, Tommaso è il primo nato del 2021 e Victoria è l'ultima del 2020

Attualità

Rimini

| 09:55 - 02 Gennaio 2021

Foto di repertorio.

Tommaso, venuto al mondo alle 18.36 di ieri, è il primo nato a Rimini del 2021 e pesa 3,145 chili. L'ultima nata nel 2020 è una femmina, si chiama Victoria: è venuta alla luce alle ore 15.21 del giorno di San Silvestro. La piccola residente a Rimini pesa 4,010 chili.



Una nascita alla quale il sindaco di Rimini ha dedicato un post su Facebook per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto al 2021. "All’esalare dell’anno più brutto, un pianto e mani che si aprono e si stringono a pugno. Ma questa volta è un pianto e sono mani strette di felicità e di gioia, visto che sono quelle di Victoria, l’ultima nata in città nel 2020. Forse sarà un caso, forse - come direbbe Vasco Rossi - “era giusto così” ma è una bimba chiamata Victoria, vittoria dunque, a traghettarci nell’anno nuovo, nell’alba di un nuovo giorno. E’lei, il suo nome, i bimbi come lei di tutto il mondo, che ci consegnano il messaggio di speranza e la necessità di un impegno: ricostruire il futuro pensando a chi è appena nato, finendola con il divorare per egoismo il domani dei nostri figli. Dobbiamo farcela per loro e poi per noi. A Rimini l’anno nuovo e il mondo nuovo cominciano con un nome che è un grido di contentezza e di consapevolezza di farcela: Victoria. Ma nel 2021 dovremmo sudarcela la vittoria per dire di esserci lasciati definitivamente dietro il 2020".