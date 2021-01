Coronavirus Rimini: 258 nuovi casi, prevalgono i sintomatici

Attualità

Rimini

| 17:29 - 01 Gennaio 2021

Bollettino Covid 1 gennaio 2021.



A Rimini si registrano 258 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con prevalenza di sintomatici (156) sugli asintomatici (102). Nessun decesso nel nostro territorio, 70 in regione, dove si contano 2.629 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 11.372 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è del 22,9%. In regione prevalgono i sintomatici (1461) sui sintomatici (1168). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.372 tamponi, per un totale di 2.583.512. A questi si aggiungono anche 208 test sierologici e 11.559 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.118 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 109.546.



L'ASSESSORE DONINI: INCREMENTO DEI CASI PER MAGGIOR LIBERTA' PRE NATALE "In questi giorni assistiamo a un incremento dei casi positivi, in Emilia-Romagna e nel Paese - afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. In parte atteso, perché scontiamo qualche settimana precedente al Natale che ha visto maggiore libertà di movimento e di relazioni personali e sociali per i cittadini. Inoltre, all’alto numero di tamponi molecolari che facciamo, si aggiungono ogni giorno sempre più tamponi rapidi, quasi 30mila solo negli ultimi tre giorni: una capacità di testare la popolazione che ci permette di trovare molti asintomatici e quindi di fare maggior controllo e prevenzione. Ma è soprattutto importante l’avvio, ieri, dopo il "vaccine day", della campagna vera e propria di vaccinazioni contro il Covid. Siamo partiti col personale sanitario, gli operatori e i degenti delle CRA e in Emilia-Romagna ci siamo dati l’obiettivo di arrivare a fare 50mila vaccini a settimana: adesso più che mai è il momento di tenere alta la guardia, continuando tutti a rispettare le regole di sicurezza”.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 56.787 (-559 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 53.913 (-571), il 94,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 231 (-2 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.643 quelli negli altri reparti Covid (+14, 4,7% del totale ). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 14 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 16 a Parma (+1), 20 a Reggio Emilia (-1), 51 a Modena (-1), 45 a Bologna (-1), 14 a Imola (+2), 26 a Ferrara (-2), 18 a Ravenna (-2), 5 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (+1) e 18 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 15.654 a Piacenza (+188 rispetto a ieri, di cui 102 sintomatici), 13.092 a Parma (+93, di cui 28 sintomatici), 23.625 a Reggio Emilia (+259, di cui 158 sintomatici), 31.387 Modena (+512, di cui 334 sintomatici), 34.545 a Bologna (+564, di cui 304 sintomatici), 5.578 casi a Imola (+75, di cui 28 sintomatici), 9.293 a Ferrara (+142, di cui 27 sintomatici), 13.121 a Ravenna (+292, di cui 131 sintomatici), 6.151 a Forlì (+117, di cui 91 sintomatici), 6.394 a Cesena (+129, di cui 102 sintomatici) e 15.301 a Rimini (+258, di cui 156 sintomatici).