VIDEO Si è tuffato da solo, non rinuncia al tradizionale bagno di Capodanno

Attualità

Rimini

| 14:08 - 01 Gennaio 2021

Si è tuffato da solo, in una giornata molto nuvolosa e con l’acqua gelida, nel mare di Torre Pedrera, per rinnovare la tradizione del Bagno di Capodanno. A decidere di portare avanti la tradizione è stato Stefano Orlandi, come testimoniato da un video postato sul gruppo facebook "Sei di Torre Pedrera se..". Nel 2020 non era possibile il rito collettivo, a causa delle norme anti assembramenti. Ma uno dei "torrepedresi" doc non ha resistito e alle 12 di oggi (venerdì 1 gennaio) si è tuffato in mare.