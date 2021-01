Festeggiano il capodanno all'Arco d'Augusto: il brindisi di mezzanotte costa la sanzione

Cronaca

Rimini

| 13:26 - 01 Gennaio 2021

Polizia impegnata nei controlli di San Silvestro.



Intensi controlli della Polizia di Rimini nella notte di San Silvestro: tante le auto delle forze dell'ordine, anche in borghese, impegnate nei pattugliamenti. A mezzanotte, in prossimità dell'Arco d'Augusto, alcune persone sono scese in strada dopo la mezzanotte per un brindisi, incuranti dei divieti e del coprifuoco. tutte sanzionate. Nel capodanno dei festeggiamenti in casa, si sono rilevati solo due casi, relativi a minori, di ingresso al pronto soccorso dell'ospedale Infermi per abuso di alcol. Nessuna persona è rimasta ferita nell'uso di botti e petardi.