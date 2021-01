Corriere derubato: il ladro indossa la sua tuta e porta via un pacco con un profumo. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:51 - 01 Gennaio 2021

Foto di repertorio.

Ruba a un corriere la divisa ed un pacco con un profumo: i poliziotti lo trovano con addosso quella divisa e lo arrestano. Protagonista della vicenda un 35enne tunisino, irregolare sul territorio italiano, con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi, fermato nel pomeriggio del 30 dicembre in via Bagli a Rimini. Il giovane aveva appena rubato uno zaino dal furgone di un corriere, portando via anche un pacco che conteneva un profumo e che si era subito spruzzato addosso. Nello zaino c'erano la tuta antipioggia e un berretto, che il 35enne aveva con sé. Processato per direttissima, è stato condannato a un anno di reclusione e a 300 euro di multa, con sospensione condizionale della pena. Nei suoi confronti è scattato anche divieto di dimora nel comune di Rimini.