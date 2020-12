Rifiuti abbandonati in via Carli a Rimini: "Sono necessarie le telecamere" Un nostro lettore segnala la situazione e chiede misure più efficaci per contrastare il fenomeno

Attualità Rimini | 15:45 - 31 Dicembre 2020

"Questi i bidoni in via Carli a Rimini, sempre pieni con rifiuti abbandonati. Peraltro un problema segnalato più volte agli organi compententi". A denunciare la situazione un nostro lettore che chiede misure più efficaci per contrastare il fenomeno. "Sarebbero necessarie telecamere di sorveglianza"; è il suo appello.