Coronavirus San Marino: 41 nuovi casi, due ricoveri in meno in terapia intensiva In ospedale si trovano 21 persone, 12 nel reparto Covid

Attualità Repubblica San Marino | 15:08 - 31 Dicembre 2020 Bollettino Covid di San Marino (31 dicembre). A San Marino nelle ultime 24 ore si sono registrati 41 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 a fronte di 295 tamponi, sette invece le nuove guarigioni. Tra le persone positive, 21 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 12 si trovano nel Reparto Covid (3,7% del totale) e 9 in Terapia Intensiva (2,7% del totale). Quelle in isolamento domiciliare sono 306 (93,6% del totale). Gli attuali positivi sono dunque 327, a fronte di 1713 contagi totali dal 1 luglio, 1369 guarigioni e 17 decessi.