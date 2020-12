Calcio D, il portiere under del Rimini Sourdis ritorna al Cjarlins Muzane. Vesi verso la Sammaurese

Sport

Rimini

| 14:56 - 31 Dicembre 2020

Il portiere greco Giannis Sourdis torna a difendere i pali del Cjarlins Muzane e da oggi è a disposizione di mister Bertino per allenarsi con la prima squadra. Lo annuncia sulla propria pagina Facebook il club friulano (sesto posto in classifica con 17 punti nel girone C) con tanto di intervista al presidente e allo stesso giocatore.

Nato ad Atene il 29 settembre del 2001, Giannis Sourdis cresce nelle giovanili del Panathinaikos, per vivere poi l’esperienza inglese nell’Under 18 del Watford FC nel 2017/18. La stagione successi veste la maglia della Primavera dell’Udinese. Nel 2019-20 l’arrivo a Carlino e un campionato da protagonista nella bassa friulana gli valgono la chiamata di una nobile decaduta: il Rimini FC. Dopo mezza stagione in Romagna (non ha mai giocato, il talento scuola udinese sperava in una sorte migliore) il ritorno alla base. Ora il Rimini dovrà cercare sul mercato un portiere under affidabile da affiancare al veterano Scotti.

Ecco le parole del presidente del club Vincenzo Zanutta: “E’ tornato il figliol prodigo. Siamo molto contenti di poter riabbracciare Giannis, un portiere che ha già dimostrato il suo valore nella passata stagione. Nei primi mesi di questo campionato ha giocato poco a Rimini e credo che dovrà riprendere confidenza con la partita, ma la qualità del ragazzo non si discute. E’ giusto ribadire che i nostri giovani portieri sono di qualità e, se vorranno proseguire qui il loro percorso di crescita, siamo ben contenti di tenerli con noi. Con tenacia e determinazione potranno emergere".

Il difensore del Forlì Marco Vesi nelle prossime ore sarà ceduto alla Sammaurese. Classe 1992, il giocatore di origne ravvenate ha miliatto per otto stagioni con la maglia dei Galletti ed una con il Rimini ed una con la ribelle sempre in serie D. Cinque le presenze in questa stagione im maglia biancorossa. Per la Sammaurese un rinforzo molto importante.