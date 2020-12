I gemelli cattolichini Dellai al Festival di Sanremo con il brano 'Io sono Luca'

Attualità

Cattolica

| 13:59 - 31 Dicembre 2020

I gemelli Dellai ricevuti dal sindaco Gennari.



Luca e Matteo Dellai sono sicuramente tra coloro che da questo 2020, ormai agli sgoccioli, hanno “ricevuto” grandi soddisfazioni. I gemelli di Cattolica hanno conquistato, infatti, il “pass” per il prossimo Festival di Sanremo, scelti tra gli 8 vincitori di “Area Sanremo”. Ieri i due promettenti artisti sono stati accolti a Palazzo Mancini dove hanno incontrato il Primo cittadino Mariano Gennari, la Vicesindaco Nicoletta Olivieri e l’Assessore Daniele Cerri. Una chiacchierata, con i complimenti per il risultato ottenuto ed uno scambio di auguri. “Siamo contenti ed orgogliosi – hanno detto i gemelli - di aver la possibilità di salire sul palco dell’Ariston. Vogliamo portare leggerezza e spensieratezza a suon di musica, dopo un periodo non facile per tutti. Speriamo che il prossimo anno possa essere un anno di rinascita”. “Incoraggiamo questi ragazzi – ha detto il Sindaco Gennari - che grazie alla tenacia si fanno strada attraverso le proprie passioni”. “Auguriamo il meglio per loro, che il 2021 possa segnare l’inizio di una lunga carriera”. Ed intanto la comunità di Cattolica si prepara a supportarli durante la kermesse canora. I fratelli Matteo e Luca Dellai sono nati nel 1996 e fin da piccoli si avvicinano alla musica. Luca, dopo aver frequentato il liceo musicale ha proseguito gli studi presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, parallelamente ad un percorso di laurea in economia, Matteo, invece, interessato al mondo dell’architettura, ha continuato gli studi presso l’Università di Ferrara. Hanno superato una selezione iniziale di 63 concorrenti, prima arrivando tra gli otto finalisti di “Area Sanremo” e poi vincendo i due posti a disposizione per il Festival vero e proprio con presentando il brano “Io sono Luca”. All’attivo un singolo, disponibile sulle piattaforme digitali, dal titolo: “Non passano gli aerei”. “Non vediamo l’ora di vederli esibirsi ad inizio marzo a Sanremo, faremo loro tutto il nostro supporto della comunità cattolichina”, ha concluso il Sindaco Gennari”.