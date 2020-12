Capodanno sul riminese con il maltempo: pioggia, neve sui 1000 metri di quota

Attualità

Rimini

| 13:29 - 31 Dicembre 2020

Rockisland di Rimini (foto Emma Emmei).



Una perturbazione Atlantica interessa il Nord-Italia apportando condizioni di instabilità e neve fino a quote medie. Nel dettaglio per la provincia riminese.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 31/12/2020 ore 13:00



CAPODANNO – Venerdì 1 Gennaio 2021

Stato del cielo: da molto nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: deboli piovaschi sparsi al mattino, piogge deboli tra pomeriggio e sera più consistenti sul crinale con quota neve sui 1000m.

Temperature: minime comprese tra +3°C e +6°C, massime comprese tra +7°C e +10°C.

Venti: moderati da Sud-Ovest, da Sud-Est in costa nel pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.

Avvisi: allerta gialla per vento in Appennino.



Sabato 2 Gennaio 2021

Stato del cielo: coperto.

Precipitazioni: pioggia tra mattina e pomeriggio con residui in serata. Quota neve oltre i 1000m.

Temperature: minime comprese tra +3°C e +6°C, massime comprese tra +7°C e +10°C.

Venti: moderati da Sud-Est.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 3 Gennaio 2021

Stato del cielo: coperto o molto nuvoloso.

Precipitazioni: pressochè assenti salvo deboli piovaschi in Appennino

Temperature: minime comprese tra +3°C e +6°C, massime comprese tra +7°C e +10°C.

Venti: deboli da Sud-Ovest.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: in prevalenza stabile Lunedì 4, ma con cieli ancora molto nuvolosi. Temperature senza grandi variazioni.



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, sono disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com



QUI le previsioni dettagliate per Rimini



Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram