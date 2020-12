Rimini calcio, gli auguri di capodanno con la speranza di rivedersi sugli spalti e negli stadi

Sport

Rimini

31 Dicembre 2020

Il brindisi di capodanno nella sede del Rimini football club.



In prossimità della fine dell’anno tutto il Rimini football club coglie l’occasione per inviare i migliori auguri ai tifosi, agli organi di informazione e a tutti gli sponsor. «Nel 2020 l’aspetto sportivo è stato spesso soppiantato da quello sanitario e abbiamo vissuto giornate particolari giocando a porte chiuse, con l’assenza del pubblico: questo non è sport, questo non è calcio. La mancanza dei tifosi sugli spalti è stata penalizzante sotto l’aspetto economico, ma soprattutto lo è stata per i nostri ragazzi che hanno assoluto bisogno della passione e dell’affetto dei supporters. Siamo tutti speranzosi che la “guerra” contro il Covid-19 possa risolversi velocemente, nel frattempo tutto il nostro impegno sarà rivolto all’ottenimento del miglior risultato sportivo con l’obiettivo di riportare il Rimini Fc dove merita di stare. Un abbraccio sincero a tutto il popolo biancorosso ed un arrivederci a presto negli stadi».