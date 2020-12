San Marino blinda il capodanno: cene in albergo entro le 22, no feste da ballo

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:13 - 31 Dicembre 2020

Il decreto 221 del 22 dicembre ha stabilito in tutta la repubblica di San Marino le chiusure di bar e ristoranti dal 24 dicembre al 7 gennaio, vietando altresì ogni attività di ballo o intrattenimento. Ma ci è voluta una circolare esplicativa del 30 dicembre per evitare interpretazioni e precisare che negli alberghi la somministrazione di alimenti e bevande nelle sale adibite a ristorante è consentita esclusivamente alla clientela fino alle ore 22. Dopo si potrà mangiare soltanto con il servizio in camera.



Ogni forma di pubblicità che proponga attività non consentite dalla legge è sotto monitoraggio, così come scatteranno controlli rigorosi per evitare e sanzionare qualunque inosservanza. È inoltre vietato visitare musei o frequentare piscine e spa, contrariamente a quanto fatto circolare in questi giorni.