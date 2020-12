Christmas Villa Verucchio si prepara all'arrivo della Befana

Attualità

VillaVerucchio

| 18:19 - 30 Dicembre 2020

Anche quest'anno a Villa Verucchio è stato possibile vivere il Natale grazie all'evento "Christmas Villa Verucchio", a cura di Gm Eventi, con la collaborazione degli Amici della tavola, del gruppo Ci.Vi.VO e il patrocinio del comune. Martedì 8 dicembre in piazza Europa è stato acceso l'albero altalena, una struttura in ferro alta circa 8 metri, allestita con luci colorate e con un'altalena all'interno ed è stata inaugurata la casa di Babbo Natale. Tanti bambini, nel rispetto delle norme anti Covid-19, hanno spedito la loro lettera di Babbo Natale. E c'è stato spazio anche per la solidarietà con la consegna dei pacchi solidali e dei cesti natalizi. "Ora che il Natale è passato, ci stiamo preparando a organizzare l'arrivo della Befana, che ci auguriamo possa donare altre ricche emozioni e sano divertimento", spiega Mirco Guidi della Gm Eventi, che aggiunge: "Siamo consapevoli del momento difficile che stiamo vivendo e siamo convinti che per superare le difficoltà sia necessario uniti nella condivisione e nella solidarietà. Siamo soddisfatti della grande partecipazione all'evento".