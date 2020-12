Cenone di capodanno negli hotel a San Marino: in sala solo fino alle 22

Attualità

| 16:02 - 30 Dicembre 2020

A San Marino niente cenone di capodanno negli hotel. Il governo sammarinese ha precisato che le regole sammarinesi sono pienamente conformi, in merito, a quelle italiane. In relazione quindi all'art.3 del decreto legge 221 del 22 dicembre 2020 e alla circolare esplicativa del congresso di stato del 23 dicembre 2020, in hotel e strutture ricettive la somministrazione di alimenti e bevande nelle sale ristoranti è consentita, solo ai clienti, fino alle 22. Dopo le 22 è possibile solo la somministrazione in camera, senza limitazione d'orario.