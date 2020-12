Cattolica: malore improvviso sul treno, muore 36enne

Cronaca

Cattolica

| 15:37 - 30 Dicembre 2020

Il treno su cui è avvenuto il decesso.



Perde le vita in treno, a causa di un malore: è quanto accaduto oggi (mercoledì 30 dicembre), intorno alle 13.45, a un 36enne nigeriano su un treno regionale in transito in Riviera, sulla tratta Ancona-Bologna, in direzione nord. Sul convoglio, fermato alla stazione ferroviaria di Cattolica all'altezza del binario 2, sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Ferroviaria e il personale del 118. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Si ipotizza che il malore possa essere avvenuto a seguito di un' overdose da assunzione di stupefacenti. Il traffico ferroviario è stato sospeso per poco più di un'ora, per poi riprendere gradualmente. Foto Ballante